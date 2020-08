Gary Lineker le tiene fe al Leeds de Marcelo Bielsa: "Lo ha hecho muy bien, jugando un fútbol muy bueno"

El próximo 12 de septiembre arranca la edición 2020/21 de la Premier League, torneo que además de los gigantes Liverpool, Manchester City y Chelsea, tendrá a un viejo conocido: Marcelo Bielsa junto al Leeds United.

El ex técnico de la Roja hará su estreno en la máxima categoría de Inglaterra junto a sus dirigidos, con quienes aspira a repetir lo conseguir en el torneo del ascenso, donde se coronaron campeones.

Y justo cuando quedan dos semanas para el estreno ante el Liverpool, una de las leyendas de dicho país alabó al rosarino. Gary Lineker se rindió a los pies de Bielsa y hasta le puso fichas para lo que pueda hacer esta temporada.

Not Released (NR) EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player pub

"Será muy interesante. Lo ha hecho muy bien ahí, jugando un fútbol muy bueno. Ha tenido mucho éxito en dos años, a la gente le gusta mucho su forma de jugar, su estilo. Es un gran entrenador", comenzó explicando a Fox Sports.

Lineker cree que Bielsa no la tendrá fácil, pero confía en lo que ha mostrado hasta ahora. "Será mucho más difícil en la Premier League porque los equipos son mucho más fuertes y Leeds no tiene tanto dinero para gastar como otros, pero la verdad es que jugaron contra el Arsenal el año pasado y lo hicieron muy bien, aunque no tuvo mucha suerte".

"BIELSA LO HA HECHO MUY BIEN, ES UN GRAN ENTRENADOR"#90MinutosFOX - Los elogios de Gary Lineker para el DT del Leeds tras conseguir el ascenso a la Premier League. pic.twitter.com/ahZWwPQ8wX — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 31, 2020

Como si fuera poco, el ex delantero aseguró que el Leeds United es el mejor de los que ascendieron. "Creo que de los tres equipos que van a primera, ellos lo harán bastante bien. No tendrán problemas".