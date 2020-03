Francisco Sierralta relata el drama del coronavirus en Italia: "Hay cosas que uno simplemente no puede evitar"

El temor al coronavirus está latente en el mundo entero. Sobretodo en Italia, uno de los países de Europa que se ha visto más afectado por la situación y que ha obligado a que el mundo del fútbol deba tomar una serie de medidas para evitar contagios masivos.

Francisco Sierralta, defensor de la Selección Chilena y del Empoli, habló sobre su experiencia en la crisis que se vive en aquel país. "Hay zonas rojas donde es difícil entrar o salir, pero Empoli es tranquilo, no he tenido problemas. Lo malo es que estamos jugando sin público", comentó a El Mercurio.

El chileno explicó cómo ha sido salir a jugar con estas condiciones. "Se recomienda no saludar con la mano y una serie de medidas difíciles de implementar en el fútbol, porque hay cosas que uno simplemente no puede evitar. Viajamos a zonas contagiadas y es complicado. La Asociación Italiana de Futbolistas vela por las personas y quiere dejar de jugar".

Además, Sierralta reveló que desde la Roja siguen a los futbolistas en Europa muy de cerca. "Hablé con el doctor (Fernando Yáñez) y me mandó algunas referencias. Me pregunta día a día como está la situación. Igual en Italia repiten constantemente las medidas preventivas: lavarse las manos, no tener contacto, ese tipo de cosas".

Finalmente, el defensor mostró su entusiasmo por estar para el inicio de las eliminatorias. "Pasé a la Serie B para tener regularidad y jugar la mayor cantidad de partidos. Soy un jugador joven y estoy ganando experiencia".