Gabriel Suazo salta a la cancha este sábado para cumplir uno de los sueños más importantes de su vida. Desde las 15:00 horas el Toulouse enfrenta al Nantes en la gran final de la Copa de Francia, duelo para en el que el chileno será titular.

A sólo meses de haber aterrizado en Europa, el ex Colo Colo sale a buscar su primer título en el extranjero. Para ello su técnico le dio toda la confianza y, tal como ha sido la temporada, lo mandará a la cancha desde el arranque.

Toulouse ha tenido una campaña irregular en la Ligue 1, pero supo hacerse fuerte en la Copa de Francia. Ahí pudo meterse en la definición del título, donde se medirán con un Nantes que está más complicado y casi a un paso del descenso.

El técnico Philippe Montanier entiende que puede quedar en la historia del TéFéCé, que no gana este torneo desde hace casi 60 años, y no se guardará absolutamente nada en la formación. Es así como enviará a la cancha un once más que estelar y que tendrá a Gabriel Suazo como una de sus piezas.

El lateral chileno será titular y buscará aportar con lo suyo para alcanzar la Copa de Francia. El ex Colo Colo va por una verdadera hazaña y así aumentar su palmarés personal, aunque con un sabor especial al ser su primera gran oportunidad en Europa.

El once que tendrá el TéFéCé será con Haug; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Spierings, Dejaegere, Van den Boomen, Chaibi, Aboukhlal; y Dallinga.

Gabriel Suazo va a buscar el título de la Copa de Francia ante el Nantes y así cumplir su sueño de ser campeón en Europa. El chileno espera cerrar con un broche de oro sus primeros meses en dicho continente, donde ya supo hacerse un lugar en la historia.

Revisa la formación del Toulouse de Gabriel Suazo para la final de la Copa de Francia