Fiorentina vs Sassuolo | Ver en vivo el partido del equipo de Erick Pulgar por la 12° fecha de la Serie A

El fútbol internacional no se detiene y este miércoles 16 de diciembre la Serie A italiana continua con la fecha 12 del torneo, uno de los encuentros que mayor interés genera en nuestro país es el que protagonizarán la Fiorentina de nuestro Erick Pulgar frente al Sassuolo en el Artemio Franchi de Florencia.



La Fiorentina está muy complicada con el juego y sobre todo por los resultados obtenidos esta temporada, si bien el conjunto violeta está ahora fuera de peligro, se encuentra a solo tres puntos de la zona de descenso del campeonato italiano, en los once duelos disputados el equipo de Pulgar - quien asoma como titular para este encuentro- ha cosechado apenas dos triunfos, tres empates seis derrotas, además de los últimos cinco duelos la Fiore solo ha cosechado dos empates, el resto solo derrotas. En la fecha anterior cayeron por un contundente marcador de 3-0 frente al Atalanta.



El Sassuolo por su parte, no puede tener un mejor presente, el equipo dirigido por Roberto De Zerbi se ubica en la parte alta del torneo italiano y si el campeonato finalizara hoy, el Sassuolo clasificaría a la fase de grupos de la Europa League, en lo que va de temporada han conseguido seis triunfos, cuatro empates y registran solo una derrota. En la última fecha vencieron al Benevento por 1-0.



Al comienzo de la 12° jornada del Calcio italiano, la Fiorentina ocupa el 17° lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que el Sassuolo es 5° con 22 unidades a cinco del puntero, el AC Milan.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Fiorentina vs Sassuolo?



Fiorentina vs Sassuolo juegan este miércoles de 16 de diciembre a las 16:45 hrs de Chile.



¿Quién transmite por TV o streaming online en vivo Fiorentina vs Sassuolo?



Fiorentina vs Sassuolo no será transmitido TV, sin embargo, si deseas ver en vivo el duelo podrás hacerlo en ESPN Play.