Sassuolo vs Fiorentina | Ver EN VIVO al equipo de Erick Pulgar por la fecha 31 de la Serie A

Esta temporada ha sido una para el olvido en Florencia. La Fiorentina de Erick Pulgar ha estado zafando del descenso por una diferencia mínima, y a falta de ocho jornadas todavía no está garantizada su permanencia. En esta ocasión visitan al buen Sassuolo.

Ya son tres fechas sin ganar, y solo una victoria de sus ocho últimos duelos por Serie A. La Fiorentina se hunde y está en el decimoquinto lugar con 30 unidades. De no ser por el bajísimo nivel que están mostrando los tres equipos del fondo de la tabla, el cuadro Viola la estaría pasando incluso peor.

En este momento, superan los puestos de descenso por ocho puntos y comparte el puntaje con Benevento. Todavía quedan varios partidos antes que termine la temporada, pero entre ellos les falta jugar contra la Juventus, Lazio y Napoli, por lo que la permanencia no está confirmada.

Un punto alto es la regularidad de Pulgar. El chileno se perdió el partido pasado frente al Atalanta por acumulación de tarjetas amarillas, pero antes de eso contaba con 8 duelos jugados como titular de manera consecutiva incluso anotando un tanto de tiro libre contra el AC Milan.

Todavía no se encienden las alarmas del descenso en Florencia, pero el nuevo entrenador Giuseppe Lachini tiene la dura tarea de sumar puntos de manera urgente. Partiendo este fin de semana cuando visiten al octavo de la tabla.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Fiorentina vs Sassuolo por la Serie A?

Fiorentina vs Sassuolo se jugará el día sábado 17 de abril a las 12:00, hora chilena.

Esta mala temporada podría empeorar. La Fiore no gana hace tres fechas y siguen perdiendo lugares en la tabla. (Foto: Getty)

Televisión: ¿dónde ver en vivo por TV Fiorentina vs Sassuolo?

El encuentro será transmitido por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿dónde ver el partido vía streaming?

El encuentro será transmitido online y por streaming en ESPN Play y Zapping.