Ex seleccionado albiceleste y un particular análisis: "Si Lionel Messi no hubiera estado en la selección argentina no nos conocería nadie"

Lionel Messi en FC Barcelona lo ha ganado todo, porque con la selección adulta de Argentina nada, es más, ha perdido dolorosas finales de Copa América y Mundial, por lo que muchos transandinos no dudan en criticarlo.

Pero también hay otros que cada vez que pueden defienden a la Pulga, ese es el caso del ex seleccionado albiceleste Ramón Heredia, quien lanzó fuertes palabras en contra de los anti Messi.

"Messi no es un pecho frío, como dicen. Es más, si él no hubiera estado en la selección argentina no nos conocería nadie", dijo sin dudarlo el ex zaguero a radio Marca.

Messi contra Vidal - Getty

Pero eso no fue todo, porque agregó que "si no es por él, la Selección no juega a nada", argumentando que el zurdo es el futbolista clave en los distintos procesos del seleccionado transandino.

Heredia, además, señaló que Diego Maradona con Lionel Messi son totalmente diferentes: "Maradona manejaba el equipo a su antojo. Ahora Messi sí tiene lo que necesita".