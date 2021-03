Ex presidente de Juventus, Giovanni Cobolli, no tiene piedad: “Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error absoluto"

Pese a que Juventus venció 3-2 al Porto en el duelo de vuelta de Champions League, la Vecchia Signora quedó eliminada por segundo año consecutivo en la misma fase.

Como era de esperar, los dardos del fracaso cayeron sobre Cristiano Ronaldo, jugador que llegó a la Juve para ganar la Champions League.

Uno que le pegó duramente fue Giovanni Cobolli, ex presidente de la Juventus. “Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error absoluto. Lo dije desde el primer día. Es un gran jugador, un campeón, pero demasiado caro. Ahora todo está en manos de la Juventus, que le paga un millón de euros por cada gol que marca”, aseguró en conversación con Radio Novo Punto.

El ex dirigente no se quedó ahí, y pidió derechamente la salida de CR7 una vez que finalice un torneo italiano que puede terminar sin el equipo de Turín como campeón, algo que no sucede hace muchos años.

“Ahora la Juventus necesita una reconstrucción y debería prescindir de Cristiano Ronaldo al final de la temporada”, disparó.

Cobolli para el final, se refirió al actual entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo. “No puedo culpar a Pirlo. Andrea Agnelli se arriesgó mucho y tampoco quería a Maurizio Sarri. Lo aceptó porque era la elección de Fabio Paratici y Nedved”, cerró.