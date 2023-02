Curicó Unido visita a Cerro Porteño por la vuelta de la clasificatoria a la Copa Libertadores. Julio César Romero, ex seleccionado paraguayo, adelantó el partido.

Ex gloria paraguaya, Julio César Romero, le da la clave a Curicó: "Tiene que apretarle la salida a Cerro"

Este martes a las 19:00 horas Curicó Unido enfrenta a Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción por la clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En la previa del partido el ex seleccionado paraguayo, Julio César Romero, adelantó el partido ante los chilenos y aseguró que el local es absoluto favorito para quedarse con la llave.

"Yo creo que Cerro Porteño tiene toda la ventaja de jugar en su cancha y tiene un equipo recompacto, pelea siempre los campeonatos y es un equipo que a Curicó le va a resultar muy difícil", señaló el ex Barcelona a Redgol.

En cuanto a las posibilidades que puede tener el elenco chileno, indicó: "Curicó tiene que salir a ganar, a Cerro Porteño hay que apretarle la salida, porque ellos están acostumbrados a salir jugando. Hay que apretarles la salida, para pelear las pelotas en el mediocampo y tratar de ganar un contraataque".

Eso sí, afirmó: "Para mí es favorito Cerro Porteño y creo que lo gana".

En otro tema, el ex seleccionado guaraní se refirió a las opciones que tienen Paraguay y Chile de clasificar al próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

"Veo complicadas las clasificatorias para Paraguay. La selección está manejada por empresarios y no hay un trabajo planificado. Desde las inferiores, la formativa...", reclamó.

"No hay un plantel alternativo de jugadores paraguayos que practiquen en el país. Los llaman una semana antes y vienen los extranjeros a jugar, pero hay que tener alternativas acá", añadió.

Sobre el entrenador Guillermo Barros Schelotto, comentó: "No me gusta mucho el técnico, ya se insistió mucho con la escuela argentina. Veo negro a Paraguay, los empresarios están entrando muy fuerte y descomponiendo el fútbol".

"Chile con Berizzo lo veo mal también, muy mal, ayayay. No me gusta... El ejemplo te lo da la sub 20, ni Chile y Paraguay clasificaron para el Mundial", finalizó.