Ex esposa de Muhammad Ali asegura que el boxeador estaría en contra de las protestas por el asesinato de George Floyd

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis ha causado violentas protestas en Estados Unidos, generando que diversas personalidades del deportes hayan salido a pedir el cese de las manifestaciones, postura que Khalilah Ali, ex esposa de Muhammad Alíi, aseguro que el boxeador también hubiese tomado poniéndose en contra de las protestas.

"Sé que Ali tomaría represalias. Él realmente atacaría a la gente y me encantaría verlo retozar y delirar sobre estas personas que lastiman a las personas, queman nuestros negocios y lastiman a las personas en las calles y queman los autos de la policía", dijo la ex mujer del boxeador a TMZ Sports.

"Esto no es necesario. A Ali no le gustaría eso en absoluto", dijo Khalila en referencia a la violencia con que algunos manifestantes han pedido justicia por Floyd, pero al mismo tiempo hizo un llamado a los protestante pacíficos a no decaer y mantener la lucha:

Khalila Ali, ex esposa del boxeador, aseguró que Muhammad estaría descontento con la manera en que la gente está protestando por el asesinato de George Floyd

"Para los manifestantes reales, honestos y no violentos ... sigan protestando. Asegúrense de que todos comiencen a aprender a votar. Tanto si le gusta el sistema como si no, ustedes son el sistema. Entonces, pueden cambiar el mundo", reflexionó la actriz nacida en Chicago.

Khalila, que estuvo casada con el talentoso boxeador entre 1967 y 1976, aseguró que Ali hubiese sentido mucho dolor al presenciar situaciones como el brutal asesinato del ciudadano afroamericano, por lo que se alegró de que no viviera en esta época:

"Me alegra que Ali no haya estado aquí para ver esto", dijo su ex mujer, quien permaneció al lado del deportista cuando este decidió no pelear en la Guerra de Vietnam, lo que eventualmente le costó su título de boxeo.