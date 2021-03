"Me pellizcaba el trasero", "Me levantaba a camiseta": las denuncias de acoso al ex DT de España femenino

La periodista Danae Boronat lanzó su libro "No las llames chicas, llámalas futbolistas", en el que se revelan casos de acoso sexual en la selección femenina de España.

Ignacio Quereda, quien estuvo 27 años en el cargo y que debió renunciar en 2015 ante la presión de las mismas jugadoras del equipo, sería el victimario.

"Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el culo", "A ti lo que te hace falta es un buen macho", "Me pellizcaba el culo y me decía: '¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?", "Eres una gorda", son algunas de las acusaciones de las futbolistas que se pueden leer en el libro.

Además, del acoso y el maltrato psicológico, las jugadoras denuncian otras acciones más directas. Marta Corredora, actual futbolista del Real Madrid, asegura que Quereda le levantaba la camiseta.

España en el Mundial de Fútbol Femenino de Francia 2019 (Getty)

"No puedo contar la de veces que venía y me levantaba la camiseta. '¡Quítate ese piercing, que provoca infecciones!', me recriminaba. Entonces yo, cuando llegaba a la concentración, me tenía que quitar el piercing para decirle: 'Ya no lo llevo, ya no me la levantes más'", devela.

El libro de Boronat pretende ser un reconocimiento al fútbol femenino y también tiene los testimonio de jugadoras como Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, Vero Boquete, Aitana Bonmatí y Nahikari García.