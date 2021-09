El ex volante de Boca Juniors, Fernando Gago, protagonizó un escándalo en Argentina tras separarse de Gisela Dulko, ex tenista profesional.

Este lunes se hizo pública la seperación del ex jugador de Boca Juniors, Fernando Gago, y la ex tenista Gisela Dulko, pero no se dieron a conocer los motivos.

Pero no tardaron en llegar los rumores y la celebridad televisiva, Cinthia Fernández se encargó se dar a conocer detalles sobre la ruptura.

"Gisela ya conversó con su abogado para iniciar el trámite. No hay posibilidad de reconciliación", dijo Cinthia y añadió: "Ella está destruida, la está pasando muy mal. De hecho se mudó de su casa. Se fue de Nordelta para San Isidro".

Cinthia asegura que Dulko encontró in fraganti a su esposo con Verónica Laffitte, una de sus mejores amigas: "Abrió la puerta y los encontró a ellos haciendo el amor en su cama".

Más tarde, reveló: “Hasta ayer, pensábamos que Fernando Gago había tenido una amante, y que había sido el motivo de la separación con Gisela Dulko. Hoy los quiero desilusionar: Verónica Laffitte ya no es más amante, es la actual mujer de Fernando Gago”.

“La mejor amiga de Gisela Dulko, aunque me lo nieguen a muerte, porque traje fotos de esa amistad, les quiero decir que pasa a ser la mujer de Gago”, finalizó.

Hasta el momento ni Gisela Dulko, ni Fernando Gago se han pronunciado al respecto, pero la noticia ya dio la vuelta al mundo y este miércoles The Sun de Inglaterra lo llevó como destacado.