El mercado de fichajes del fútbol europeo está en una etapa culminante pues pocos días restan para que llegue la medianoche del 1 de septiembre en la que los libros cerrarán y uno de los casos que podría resolverse antes es el de Ben Brereton, quien es seguido por el Everton, según diversos reportes de la prensa.

Sin embargo, su llegada al cuadro que hace vida en la ciudad de Liverpool sigue condicionada a la decisión del entrenador Frank Lampard, quien ante la marcha de Richarlison al Tottenham necesita reforzar su ataque. Con esta premisa en mente, ya ha cerrado una incorporación en esta zona del campo.

El futbolista que tiene todo acordado para arribar a los Toffees es Neal Maupay, quien llega antes que Brereton, con quien tiene una importante coincidencia en su vida. El atacante es nacido en Francia pero también cuenta con la nacionalidad argentina y mostró deseos de vestir la camiseta albiceleste.

Así lo manifestó en una entrevista que concedió en febrero de este año, en donde habló de cómo su compañero en Brighton, Alexis McAllister, lo acercó aún más a su lado trasandino. "Con Alexis concentramos juntos y tenemos una gran amistad. En su última convocatoria a la selección le dije que le hablara al técnico de mí, que le dijera que hay un francés nacionalizado argentino que quiere jugar allí", indicó.

De hecho, afirmó que tiene grandes ídolos argentinos. "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, me fascina como juega, es increíble. Pero el otro jugador que admiro mucho es Sergio Agüero. El primer día que lo vi jugar dije: 'este jugador es fantástico' y luego comencé a encontrar en él algo similar a mí. No somos delanteros altos ni grandotes, pero sí inteligentes". Sin embargo, el llamado de Lionel Scaloni no ha llegado.

Maupay ya fue anunciado como nuevo futbolista de Everton y se deberá esperar para saber si, finalmente, Brereton irá a la institución de la Premier League mientras que se ha dado a conocer que Celta de Vigo se ha metido en la pelea por su posible incorporación.