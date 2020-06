Escalofriante: Kun Agüero revela el momento en que supo de su lesión: "Vamos adentro que me rompí todo"

Durante el duelo de Manchester City ante Burnley por la Premier League, el pasado 23 de junio, Sergio Agüero sufrió una dura lesión en su rodilla, por la cual debió ser operado, y hoy, a pocos días del incidente, el trasandino reveló la escalofriante manera en que supo de la gravedad del traumatismo.

"El árbitro cobró penal y digo 'bueno, voy a entrar' y no, se me movía la rodilla. Ahí lo miro al doctor y digo: 'vámonos adentro que me rompí todo", reveló el delantero durante una transmisión desde su cuenta de Twitch.