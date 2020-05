Entrenador del Bayer Leverkusen: "Después de las derrotas, siempre es bueno si el próximo juego está cerca"

El Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz sufrió una dura derrota ante el Wolfsburgo por 4-1. La derrota no solo dolió por el abultado resultado, sino que también porque sacó a las Aspirinas de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

Sin embargo, no hay tiempo para lamentarse. El técnico del equipo, Peter Bosz, busca dar vuelta la página: "Trato de verlo positivamente: después de las derrotas, siempre es bueno si el próximo juego está cerca. Para nosotros significa: marcar y ver hacia adelante, solo discutimos brevemente el #B04WOB y nos enfocamos en Frieburgo".

Sobre su próximo rival, el DT señaló que "tampoco va a ser fácil contra Frieburgo. Lo están haciendo realmente bien durante toda la temporada. Juegan compacto, muy físico y con una gran mentalidad. Nunca es fácil contra equipos como este; tenemos que mantener nuestra fuerza contra ellos".

#SCFB04 ��️ Conferencia de prensa ��️ Peter #Bosz:



"Trato de verlo positivamente: después de las derrotas, siempre es bueno si el próximo juego está cerca. Para nosotros significa: marcar y ver hacia adelante, solo discutimos brevemente el #B04WOB y nos enfocamos en @scfreiburg." pic.twitter.com/IAlGq7VJ98 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) May 28, 2020

Finalmente, Bosz ratificó que "Lars Bender no es una opción, todavía no está entrenando con el equipo. Para Sven tenemos que esperar, eso también se aplica a algunos otros jugadores. Para mí, tienen que estar 100 % en forma, de lo contrario no jugarán".

En la próxima fecha, este viernes 29 de mayo, el Bayer Leverkusen y Charles Aránguiz visitarán al Freiburgo. Recuerda que puedes seguir los partidos de la Bundesliga a través de Fox Sports. #LaPasiónNuncaSeFue.