Entre los nombres propios de la polémica entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 es Emiliano Martínez, quien era uno de los buscados por las autoridades sanitarias para deportarlo por haber estado en los días anteriores en el Reino Unido.

El guardameta, quie había iniciado como titular en el clásico sudamericano, no se guardó nada en su llegada a su país. "Lo que pasó el otro día no lo entendimos. Es algo que nunca se vio en el fútbol. Es una lástima a nivel sudamericano. Un partido tan grande a nivel mundial que se suspenda por esas cosas, no se va a entender nunca", afirmó.

"No entendíamos nada. Habia rumores de que los de la Premier no podíamos jugar, pero nos hubieran avisado cuando llegamos a Brasil y no se armaba tanto quilombo. Era simple, obviamente fue una lástima porque íbamos a ganar, estábamos con confianza, el equipo estaba bien", añadió.

Emiliano Martínez regresa a Europa tras disputar solo el juego ante Venezuela. (Foto: Getty Images)

Dibu sigue sin tener claro qué fue lo que sucedió para que se generara la situación. "Nos preparamos tres días en Brasil para preparar el partido para que empiece y luego lo cancelen. Una sensación amarga. Lo teníamos todo para ganar y por cuestiones políticas se suspendió y tuvimos que volver".

Ahora Martínez, junto a Emiliano Buendía, regresan a Europa para unirse con el Aston Villa pero primero pasarán 14 días de cuarentena en Croacia. "Nos quedamos media hora en el vestuario a ver si salíamos. Después nos dijeron que nos teníamos que ir. Y después la desesperación de si nos quedábamos con los chicos de Inglaterra 14 días ahi. Fue todo una incertidumbre", cerró.