El tremendo reto que se llevó Álvaro Arbeloa de José Mourinho por ofensivo: "Hoy tenemos a Cafú en el equipo"

José Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo, siendo criticado por algunos, debido a que prefiere que sus equipos sean pragmáticos que ofensivos.

Un ex pupilo de Mou en Real Madrid, Álvaro Arbeloa, echó al agua al portugués, recordando el día en que lo retó por irse mucho al ataque.

"Creo que fue contra el Sevilla. En la primera parte siempre jugaba en su banda, pero ese día me tocó en la otra y cuando estás separado del entrenador juegas más suelto. Subí 6 ó 7 siete veces y en el descanso dijo: 'Hoy tenemos a Cafú en el equipo, ¿dónde va Cafú subiendo tantas veces?'. La charla fue para mí solo, no era precisamente lo que quería de mí", le dijo el ex lateral derecho a Valentí Sanjuan, un deportista y youtuber español.