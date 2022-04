Pedro Caixinha, el entrenador portugués de Talleres de Córdoba, señaló que jugar Copa Libertadores es un honor para el elenco argentino, por lo que no pueden dar pasos en falso en su estreno contra Universidad Católica este miércoles.

Universidad Católica jugará este miércoles a las 18 horas contra Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes, estrenándose en Copa Libertadores. Duelo que encuentra a los argentinos en un mal momento en el torneo local, donde apenas suman 5 puntos en ocho encuentros.

El fin de semana pasado perdió 2-1 ante Gimnasia de La Plata en el estreno de Pedro Caixinha en la banca de la "T", portugués que reemplazó a Ángel Guillermo Hoyos, de pésimo rendimiento en el inicio del año.

A pesar del bajo nivel mostrado, el estratega luso contó que "al equipo lo siento muy bien. El sábado les dije a los jugadores que teníamos 24 horas de luto y luego debíamos enfocarnos en lo que viene. Encontré un grupo con mucha voluntad de aprender".

Por lo mismo agrega que ante la UC van a buscar un triunfo que levante la moral. "La mentalidad es salir siempre a ganar, hicimos un buen primer tiempo ante Gimnasia y rescatamos cosas de ese accionar. Ahora se debe cambiar el chip".

Contó que "son muchos años sin estar presentes en este torneo, por lo que tenemos que estar contentos, motivados de iniciarlo. Sé la importancia del primer partido, aunque respetamos al campeón de Chile. Esperamos empezar ganando, los tres puntos son importantes".

"Conocemos a Católica. Tenemos claro y trabajamos las dinámicas ofensivas. Trabajaremos la presión, en qué zona hacerla, más la pelota parada. Sufrimos un gol de balón parado. Hay que mejorar eso", manifestó.

Finalmente señaló que la mira está puesta en avanzar de ronda. "Queremos pasar a octavos de Libertadores o seguir en competencias internacionales por vía de la Sudamericana (si es que salen terceros del grupo). Esa es nuestra visión", dijo el DT.

Para este duelo, no contará con jugadores importantes como Diego Valoyes ni Michael Santos, debido a molestias físicas. "No estoy pensando en los jugadores lesionados, pienso en lo que tengo. Una vez que estén con nosotros, me enfocaré en ellos. Confío totalmente en los que tengo", indicó Caixinha.