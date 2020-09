El chiche de Marcelo Bielsa: un mueble para ver fútbol en cuatro televisores al mismo tiempo

Marcelo Bielsa tiene fama de ser un estratega obsesivo hasta el límite para intentar buscar la perfección en sus equipos, cartel que fue confirmado por su hermano, Rafael, quien reveló la última "locura" del argentino.

El excanciller del gobierno de Néstor Kirchner reside en Chile, en sus labores como embajador de la Argentina, desde donde cada cierto tiempo levanta el teléfono para comunicarse con su hermano menor, Marcelo, entrenador del Leeds United.

En una de las últimas juntas que los hermanos Bielsa tuvieron en persona, por el ya lejano año 2017, Rafael descubrió en la casa de Marcelo un insólito artefacto que no hizo más que confirmar la chapa de obsesivo que todo el mundo le adjudica al DT.

El estratega, recientemente ascendido a la Premier League con el Leeds United, sacó de su propia imaginación el boceto para el particular mueble donde puede pasar horas y horas analizando fútbol.

A Marcelo Bielsa no le gusta perderse detalles, y según lo revelado por su hermano mayor, el "loco" sería un fiel defensor de la filosofía que apunta a que si quieres algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo:

"Le digo ‘Marce, escúchame una cosa, ¿esto no se puede delegar?’, a lo que me respondió 'sí, se puede, lo que pasa es que como yo lo miro, no hay otro que lo mire; ni bien ni mal, otro no lo mira como yo, no repara en lo que yo reparo”, contó Rafael.