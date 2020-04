Documental de Andrés Iniesta revela el duro momento que atravesó el mediocampista por culpa de una grave depresión

Este jueves se estrena un documental sobre la vida de Andrés Iniesta, uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol y uno de los grandes responsables del título mundial conseguido por España en Sudáfrica 2010.

En la obra se revelará un capítulo quizás desconocido de la vida del Genio de Fuentealbilla, la depresión con la que tuvo que lidiar en el peak de su carrera.

“La noche que vi que estaba muy mal fue cuando me dijo si se podía acostar al lado mío, a medianoche. Él dormía arriba y nosotros, abajo. Se me cayó el mundo encima”, es el relato de María Luján, la madre de Iniesta.

En tanto su padre relata que “su madre ya se había dado cuenta antes de que no estaba bien. Lo veía raro porque se iba muy pronto a la cama y no comía, pero aquello de bajar a nuestra cama con 25 años ya no era normal”.

El propio Iniesta relata en el documental que “pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado o negro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba, y lluego lo Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien”.

La muerte del jugador del Espanyol de Barcelona afectó mucho al volante, el que era su amigo.

Josep Guardiola también aparece en la cinta y sobre el estado de Iniesta, aseguró que “tras la pretemporada yo le veía más triste, a veces pasan estas cosas por situaciones personales. Le pregunté, pero no sacaba nada en claro. Hasta que me enteré. Son humanos los futbolistas, yo no sabía cómo tratarlo, pero el club echó una mano y fue tratado con especialistas”.

Iniesta cierra todo agradeciendo a todos los que lo ayudaron en tan difícil momento. “Me ayudaron muchísimo no ya a ser yo, sino a ser algo mejor que yo. Lo explico no por dar una lección de cómo superar una depresión o ansiedad o como quieras decirle. Soy un personaje público, pero tras explicarlo mucha gente me ha dicho que ha ido a la consulta preguntando por problemas similares”, cerró.