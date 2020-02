Dirigente de Inter de Porto Alegre: "Charles sabe nuestro interés por su regreso, pero no depende de nosotros"

En Inter de Porto Alegre se ilusionan con el regreso de Charles Aránguiz al club, pero aclaran que no depende de ellos. El director del cuadro gaúcho, Rodrigo Caetano, conversó con La Cuarta y reconoció el interés por repatriar al Príncipe.

"Acá el tema no es que nosotros podamos hacer un acuerdo con Charles Aránguiz. De hecho no podemos. El jugador tiene contrato vigente con Bayer Leverkusen y frente a eso, no podemos hacer nada", señaló.

Aunque aclara que "nosotros no podemos hacer promesas que no sabemos si podemos cumplir. Charles conoce nuestro interés por hacerlo regresar, pero le repito que no depende de nosotros tiene contrato con Leverkusen".

"Aránguiz es un jugador de la casa y siempre ha tenido las puertas abiertas de nuestro club, todos saben eso, sobre todo el jugador chileno", sentenció.