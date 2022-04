Los aficionados que acudan al Mundial de Qatar 2022 podrían tener problemas si llevan banderas que promuevan los derechos de la diversidad sexual, reconoció el director de seguridad de la Copa del Mundo, Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

“Si un hincha levanta la bandera del arcoíris y yo se la quito, no es porque realmente quiera tomarla o porque quiera insultarlo, sino para protegerlo”, señaló el dirigente en entrevista con AP.

Luego, afirmó: “Porque si no soy yo, alguien más a su alrededor lo podría atacar. No puedo garantizar el comportamiento de todo el pueblo. Y le diré: 'Por favor, no hay necesidad de levantar esa bandera en este momento'”.

Eso sí, Al Ansari aseguró que las parejas LGBTQ serán bienvenidas y aceptadas en el Mundial de Qatar, a pesar de que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo criminalizadas en aquella nación.

Eso sí, expresó firmemente: "Si quieres demostrar tu punto de vista sobre la situación LGBTQ, demuéstralo en una sociedad donde sea aceptado".

“Las personas que reciben un boleto, vienen aquí para ver el juego, no para demostrar un acto político o algo que está en su mente. Mira el juego. Eso es bueno. Pero no insultes a toda la sociedad", añadió.

“Estamos aquí para gestionar el torneo. No vayamos más allá de las cosas personales individuales que podrían estar sucediendo entre estas personas... este es en realidad el tema”, afirmó.

“Aquí no podemos cambiar las leyes. No se puede cambiar la religión durante 28 días de la Copa del Mundo”, finalizó.

Estas declaraciones llegan días después de que Julia Ehrt, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, adviertiera: “FIFA y Qatar deben abordar estas preocupaciones de inmediato y mostrarle al mundo que existe la posibilidad de llevar a cabo un torneo seguro y que respete los derechos de los fanáticos LGBTIQ”.