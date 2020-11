Médico de Diego Maradona: "Está lúcido y de acuerdo con la operación"

Una noticia fuerte remeció a los fanáticos del fútbol mundial, porque desde Argentina informaron que Diego Armando Maradona debía ser operado de urgencia.

Al astro transandino le encontraron un coagulo en el cerebro, por ende será intervenido de manera urgente este mismo martes, desde las 20:00 horas del vecino país.

El médico personal del DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Leopoldo Luque, contó detalles de la intervención y de cómo se tomó la noticia el 10.

"Diego está lúcido, está de acuerdo con la intervención, se lo expliqué. Está muy tranquilo. Es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen esta hematoma son añosos", explicó el doctor.

La expectación en Argentina por la operación de Maradona - Getty

"El panorama no cambió. Diego sigue igual. Sigue con la misma condición clínica, con una causa más concreta. Era lo que me pedían ustedes y no podía ofrecerles porque no tenía nada concreto. Los hematomas subdurales son imperceptibles", agregó Luque.

El periodista Martín Arévalo, amigo personal del Diego, contó que pudo hablar con el ex jugador y reveló su estado anímico.

"A las 12.30 hablé con él y estaba de muy buen ánimo. A las 14.30 le dieron el resultado de una tomografía y tenía una hematoma. Había que actuar rápido y por eso lo llevan a una clínica de Olivos. La idea era que le dieran el alta el miércoles o el jueves, pero se encontraron con esto. La intervención no puede demorarse", reveló el comentarista.

Maradona será operado este martes en la clínica Olivos de Buenos Aires.