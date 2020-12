¿Lionel Messi sin camiseta? Diego Maradona Junior pide que saquen el número 10 de Barcelona

La muerte de Diego Maradona está muy reciente, y todavía los fanáticos del fútbol sufren por la partida del histórico futbolista argentino.

Muchos homenajes se le han hecho al Diego en el mundo, siendo el que le realizó Lionel Messi uno de los más hermosos, ya que el zurdo celebró su gol con Barcelona luciendo la camiseta de D10S de Newell's, elenco del cual es hincha la Pulga.

El hijo italiano de Diego Maradona, Diego Maradona Sinagra, quiere que se le hagan más gestos a su padre y lanza una idea: que se quite el número 10 de todos los equipos donde jugó el Pelusa, incluyendo al Barça.

De esta forma, si se llegara a materializar la idea del hijo del Diez Messi se quedará sin su dorsal favorito en el cuadro culé y en la Albiceleste.

El homenaje de Messi a Maradona - Getty

Maradona Sinagra dijo que en todos los cuadros se tiene que quitar la 10: "en los equipos donde jugó, creo que sí, incluido el Barça. No me cabe ninguna duda".

Mientras que sobre el homenaje de Messi a su padre dijo que "me emocionó mucho. Han sido días muy emotivos. Lo de Leo fue especial, muy lindo. Me llegó mucho, me hizo llorar. También el del Nápoles; el triunfo de Gimnasia; lo que pasó en Boca, donde estaba Dalma... Fueron emotivos muchos".