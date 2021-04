Alfredo Cahe, eterno doctor de Maradona, se fue en la dura con su círculo cercano: "No hicieron mucho para salvar a Diego"

La muerte de Diego Maradona hace más de cinco meses sigue causando mucha polémica en Argentina , debido a que quienes estaban cerca de su carrera como futblista aún ven con malos ojos el tratamiento que tuvo el ídolo del fútbol en los últimos momentos de su vida .

Ese es el caso del doctor Alfredo Cahe, quien fue el médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, acompañándolo durante toda su trayectoria profesional. Por lo mismo, en una entrevista dada al medio Súper Deportivo Radio de Radio Villa Trinidad, mostró su enfado por la manera en que el Pelusa vivió sus últimos días.

"Esta desgracia que sufrió Diego hay que imputársela un poco al núcleo médico que lo manejo últimamente. Evidentemente, quedó claro que no tenían experiencias y tampoco hicieron mucho para salvarle la vida a Diego Maradona", aseguró el doctor

Diego Maradona compartió durante más de 30 años con Alfredo Cahe como su médico de cabecera. Foto: Archivo.

Además, siguió criticando a quienes lo rodearon de cerca antes de morir. "Diego siempre tuvo malos entornos, no es este el único el mal entorno que tuvo, pero a este definitivamente se le pasó la mano", indicó el galeno.

Categórico fue también con las parejas que tuvo el campeón del mundo durante toda su vida, manifestando que lo único que buscaban era el bienestar personal y no el del ex jugador. "Diego no fue amado por ninguna mujer, todas buscaron el interés económico”, comentó tajantemente Cahe.