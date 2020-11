El mea culpa de Claudio Borghi: “Me arrepiento de no haber estado cercano en los últimos años con Diego Maradona”

Siguen figuran muestras de cariño tras la sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona, quien a los 60 años sufrió un paro cardiorrespiratorio, y conmocionó no solo a Argentina, sino al mundo entero.

En ese sentido, Claudio Borghi, ex compañero y amigo del astro argentino, contó algunos detalles de su relación con él, además de explicar la importancia de la figura de Maradona para el país trasandino.

“Nos conocíamos de toda la vida. Recibir un audio, una caricia o un saludo no era nada llamativo, era algo común, entre dos conocidos, ex compañeros, que coincidían en un espacio. Pasamos buenos momentos. Me arrepiento de no haber estado cercano en los últimos años, pero como estaba tan blindado y protegido en aquellos interesados en el producto “Diego Maradona” más que en lo humano, tengo algunos arrepentimientos. Pero me quedo con la imagen maravillosa que tengo de él”, señaló en el programa Pasaporte Qatar de CDF.

Borghi y Maradona compartiendo cancha con la camiseta Albiceleste. (FOTO: Getty)

En esa línea, complementó: “Nunca me voy a olvidar el día en que empezamos a entrenar y nos pidieron a ver si podíamos hacer algunas cosas. Ese gordo hacía todo y hacía todo bien. Tengo mucha admiración por su velocidad mental y pie educado, además del don de gente que tenía. Tenía esta guerra con todo aquel poderoso y eso le hizo mal”.

“Siempre tuve la esperanza de que en los últimos años de su vida viviese una vida mejor, más tranquila. Que se sacase este nombre de Maradona y fuese más cercano a su familia, su señora, sus hijas. No lo logró, lo perdimos, hicimos poco para retenerlo también y eso es algo que tenemos que preguntarnos si hicimos bien o mal”, sentenció.

Recordemos que el Bichi Borghi compartió camarín con el Diego en Argentinos Juniors y la selección de Argentina.