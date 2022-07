El martes Diego Buonanotte se iba entre lágrima de Universidad Católica, club al que defendió durante seis años, pero dos días más tarde recuperó el ánimo, pues el plantel del Sporting Cristal lo recibió con los brazos abiertos

El Enano fue presentado oficialmente en el club e inmediatamente se sumó a las prácticas del equipo que se prepara para el partido contra el Sport Huancayo de este sábado por el Clausura peruano.

Buonanotte dijo que su decisión de llegar al Sporting Cristal se basó en las buenas referencias que le dieron Omar Merlo, ex compañero en River Plate, y su ex técnico en la UC, Mario Salas.

El zaguero ex Huachipato ya es parte del plantel y compartirá junto a Buonanotte, mientras Mario Salas dirigió al equipo con gran éxito, logrando el título en 2018.

"Merlo siempre me habló de Sporting Cristal. Me fue contando que es un club modelo y conozco que es un equipo grande. Me habló del día a día y también me habló Mario Salas, quien me dijo que era un club extraordinario”, señaló Buonanotte en su presentación.

"Me entusiasmó mucho llegar al club. Espero que pueda estar a la altura. Voy a aportar mi granito de arena y ojalá que todo salga bien", añadió.

Luego, afirmó: "Llegar acá me llena de alegría. Es un desafío importante en mi carrera. Hablé con Roberto Mosquera y estoy a disposición si me desea utilizar el fin de semana, eso lo decide él”.

Finalmente, habló sobre sus cualidades: “No considero ser un diez, pues me gusta estar cerca del área y llegar al gol. Puedo jugar también de mediapunta o como extremo. Me adapto muy bien, respetando mis características, tratando de aportarle al equipo siempre”.