Escándalo en Bélgica: Delantero fue a entrenar con la camiseta del clásico rival para que lo transfieran

Un escándalo total se vive en el fútbol belga. El delantero del Royal Amberes, Didier Lamkel Zé, llegó al entrenamiento de su club con la camiseta del archirrival, Anderlecht, para que lo transfieran.

El delantero camerunés no juega desde octubre del año pasado y a toda costa quiere que lo vendan en el mercado de invierno europeo. Es por esto que, al no tener respuesta para que se produzca su pase, no pensó nada mejor que llegar al club con indumentaria del acérrimo clásico.

Cuando Zé llegó a las instalaciones de su club, el personal de seguridad no lo dejó ingresar, ya que es común que en los clubes no se pueda acceder con camisetas de otras entidades. No conforme con la negativa de su acceso, forcejeó con los guardias, quienes lograron impedir que entrara. Las imágenes surrealistas fueron captadas por un fotógrafo que estuvo en el ingreso.

Tras esto, el propio jugador reconoció en su Instagram que desea partir y por eso tomó la radical decisión de presentarse con la camiseta del archirrival: "Es simple, quiero ir a Grecia. He dado mi consentimiento. No jueguen con mi carrera".

Así llegó Lamkel Zé al entrenamiento

Finalmente, el delantero africano tuvo que pedir disculpas por la polémica: "Quiero disculparme con el club y la afición de Amberes, son unos aficionados magníficos que siempre me han apoyado. Reaccioné así porque mi cabeza estaba en otro lugar. Tengo muchas ganas de disculparme. No me olvido ni de mis compañeros, ni del vestuario, ni del cuerpo técnico que me ha apoyado desde mi llegada. Estoy disponible para el club si el entrenador me necesita".

Lamkel Zé, de 24 años, juega como extremo en ambas bandas. Desde 2018 que pertenece al Royal Amberes, pero desde hace más de dos meses el director técnico de su equipo, el croata Ivan Leko, no lo tiene en cuenta. Es por esto que quiere partir a uno de sus interesados: el Panathinaikos de Grecia.