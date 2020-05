David Trezeguet lamenta su final y culpa a Marcelo Gallardo y a Fernando Cavenaghi: "Mi idea era retirarme en River Plate"

Pese a que David Trezeguet fue a River Plate en el peor momento de su historia, cuando tuvo que jugar en la Primera B del campeonato argentino, no pudo cumplir su sueño de retirarse con la banda sangre y al parecer el culpable fue Marcelo Gallardo.

"Cuando volví de Newell’s hablé claramente con Gallardo. Mi idea era retirarme en River. Sabía que no iba a poder cumplir con todo lo que pedía Marcelo, pero me interesaba formar parte del grupo. En su momento quise hablar con Cavenaghi para ver si tenía un problema conmigo, pero nunca respondió mis llamados", aseguró en conversación con DirecTV Sports.

El campeón del mundo con Francia cuenta que "con Marcelo tuvimos un encuentro personal, al igual que con Enzo. A partir de esa única charla después no hubo más una respuesta de ninguna de las dos situaciones, sumadas a la de Cavenaghi que nunca me respondió el teléfono. Entonces me volví a Brasil porque se estaba disputando el Mundial y yo estaba trabajando para una emisora internacional. Y tomé esa decisión".

Trezeguet asegura que quedé decepcionado. "Pretendía que tipos que viven el fútbol, que estuvieron el el fútbol, que me dijeran abiertamente: 'Cabezón, no te queremos más'”, afirmó.