Histórico jugador de River y una aventurada declaración: "Marcelo Gallardo es mejor que Pep Guardiola"

Marcelo Gallardo ha hecho un gran trabajo en River Plate, con dos títulos de la Copa Libertadores y uno en la Copa Sudamericana, más otra final de América y una semifinal, lo que lo pone como uno de los mejores DT del mundo.

Pero en Argentina se aventuran a decir que el Muñeco está en lo más alto, porque según el ex lateral derecho de los Millonarios Hernán Díaz, el argentino está por encima de Josep Guardiola.

"Jamás haría una comparación entre Bianchi y Gallardo. Sería un idiota si negara lo que fue Bianchi como entrenador porque fue un fenómeno. Yo hablo de Gallardo porque lo conozco y lo veo permanentemente en lo cotidiano porque trabajo en el mismo grupo", dijo en primera instancia el ex compañero de Marcelo Salas a Olé.

¿Qué pensará Pep?- Getty

"No es normal que el entrenador de la Primera sepa que el 4 de la Octava tiene problemas en el cierre o que el zaguero central de la Quinta no usa el parietal derecho para cabecear. Yo lo destaco porque es poco común. Me atrevo a decir que es el mejor de la historia de River y hasta lo pongo delante de Guardiola. Perdón, Pep, ja", agregó el ex seleccionado argentino.

Gallardo aún tiene una deuda pendiente con River, porque no ha podido ganar ningún torneo local, perdiendo la última Superliga en la última fecha a manos de Boca.