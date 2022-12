Si bien aún continúa la fiebre mundialera con los duelos de octavos de final del Mundial de Qatar 2022, ya hay algunos fanáticos que se preguntan por la próxima edición de la Copa América, torneo continental que ha vivido horas movidas con el posible regreso de dos selecciones de Concacaf.

Según informa Fox Sports México, las federaciones de Estados Unidos y Canadá se adelantarían al TRI y solicitaron a Conmebol iniciar las tratativas para ser parte del certamen continental en su próxima edición, pero ahora queda saber ¿Cuándo es y dónde se jugará?

¿Cuándo se realizará la próxima Copa América?

La próxima edición de la Copa América corresponderá a la versión 48 del certamen CONMEBOL y se llevará a cabo el año 2024. Correspondiente al nuevo calendario sudamericano de competencias tras la realización de Brasil 2021 (2020 en un principio).

¿Dónde se juega la Copa América 2024?

Si bien el calendario de la Conmebol indicaba que la sede del torneo fuera Ecuador, el órgano sudamericano ha postergado esta decisión hasta ahora, por lo que a casi un año de la cita continental no se conoce qué país será anfitrión, no obstante, no se descarta que se le otorgue a países que se han mostrado interesados en recibir la sede, como Perú, la sede conjunto de Colombia-Argentina o un eventual regreso a Norteamérica, aprovechando el interés de Estados Unidos y Canadá.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección chilena?

Si bien aún resta por conocer cuál será el próximo rival de La Roja de Eduardo Berizzo, una situación es clara, en marzo del 2023 comenzará a disputarse las Eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026, Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.