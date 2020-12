Crystal Palace vs Liverpool: Cómo, cuándo y dónde ver en vivo y online el partido del líder de la Premier League

Afirmarse en el liderato es el objetivo del Liverpool de aquí en más en lo que respecta a la Premier League. Los Reds vienen de un importantísimo triunfo ante el Tottenham, lo que les permitió quedar de manera exclusiva en la punta del torneo inglés. Y, aunque quede mucho paño por cortar, con la primera opción para revalidar el título que consiguieron la campaña anterior.

Ahora, con la presión de seguir siendo el puntero del fútbol inglés, el equipo de Klopp enfrentará al Crystal Palace, elenco que se encuentra en la decimosegunda plaza de la tabla de posiciones, sumando 18 puntos de 39 posibles.

El Palace viene de empatar ante el West Ham a un tanto, lo que se puede interpretar como un resultado positivo si se toma en cuenta que los Hammers tuvieron un jugador de más por 20 minutos y aún así no fueron capaces de doblegar la resistencia del próximo rival del Liverpool.

Aunque The Eagles tendrán un desafío mucho más complicado ante el Liverpool que clasificó de manera cómoda a la fase de los octavos de final de la Champions League y además el estratega de los mismos fue reconocido en los premios The Best de la FIFA.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Crystal Palace vs Liverpool por la Premier League?



Crystal Palace vs Liverpool será este sábado 19 de diciembre a las 09:30 horas.



El Liverpool fue más que el Tottenham en el duelo de líderes en la Premier League. Foto: Getty Images.

Televisión: ¿Dónde ver el partido entre Crystal Palace y Liverpool?



El encuentro será transmitido a través de ESPN 2. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Online: ¿Se puede ver el partido vía streaming?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo por ESPN Play.