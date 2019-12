Cristiano Ronaldo y su gol volador: "¿En serio llegué a los 2,56 metros? No lo sabía"

Aunque muchos pueden pensar que a los 35 años no queda mucho por hacer en el fútbol, Cristiano Ronaldo se ha encargado de demostrar lo contrario. El portugués sigue demostrando su gran nivel y este miércoles sorprendió a todos con un verdadero golazo.

Ante la Sampdoria, el delantero de la Juventus se elevó más que cualquiera para anotar de cabeza. Un gol que da la vuelta al mundo y que ni el propio CR7 puede creer. "¿En serio llegué a los 2,56 metros? No lo sabía", comentó tras el encuentro a Sky Sports.

"Estoy muy contento con el resultado, fue un partido extremadamente difícil y la Sampdoria jugó muy bien. Todo el equipo mostró la actitud correcta", agregó.

La anotación no solo ha hecho noticia por lo increíble del salto sino porque también demuestra la gran condición física que mantiene el atacante. Eso sí, Cristiano no se hace problemas y prefiere el logro colectivo antes que el propio. "Fue un buen gol y me complace haber ayudado a mi equipo con tres puntos más".