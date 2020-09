Cote Rojas cumple el sueño de una jugadora sub 15 en Australia y la niña se emociona al conocer a su heroína

La delantera de la selección chilena femenina, María José Rojas, la rompe en el Salisbury Inter FC del fútbol australiano y gracias a su desempeño en la cancha ya es idolatrada entre los hinchas y otras jugadoras.

La misma Cote Rojas compartió una linda historia en la que sorprende y cumple el sueño de una jugadora sub 15, que al verla se emociona hasta las lágrimas, sin poder dar crédito a que frente a ella estaba su heroína.

“Qué lindo es el fútbol, que emocionante y que lindos momentos nos entrega. Hoy recibí́ una llamada de un entrenador contándome sobre una jugadora que quería conocerme, no dude en ir a uno de sus entrenamientos a saludarla”, escribió la Cote en Instagram junto al video del encuentro.

Sentencia: “qué alegría me dio y qué admiración sentí́ por ella y su mamá. Ailin, gracias por el cariño. ¡Sigue luchando por tus sueños! No me cabe duda que llegarás muy lejos”.

Cote Rojas se ha ganado la admiración del fútbol femenino australiano a punta de buenas presentaciones y goles. De hecho, un tanto suyo fue elegido el mejor de agosto con casi el 70% de los votos.