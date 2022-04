Le rompe tibia y peroné a Robert Rojas de River Plate pero se disculpa: "No tuve mala intención"

Una escalofriante imagen se vio sobre el final del encuentro por Copa Libertadores entre Alianza Lima y River Plate cuando el futbolista del equipo peruano, Aldair Rodríguez, le propinó una tremenda patada a Robert Rojas, quien quedó tendido en el suelo con evidentes señas de dolor ante la agresión que sufrió.

Las primeras impresiones hacían presagiar lo peor, algo que se ha confirmado con el transcurrir de las horas y el paraguayo del equipo millonario tiene fractura de tibia y peroné, una de las lesiones más complicadas para cualquier jugador de este deporte pues amerita un largo tiempo de recuperación.

Tras lo sucedido, Rodríguez se acercó al hotel del equipo argentino para pedirle disculpas al guaraní y expresó que la situación fue algo fortuito. "Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención", manifestó.

"Fue una disputa de los dos del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso he venido aquí a pedirle disculpas personalmente. El está de espaldas, pero yo no voy la plancha ni alzo el pie en forma desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza, y lastimosamente pasó este accidente", añadió.

Es por eso que envió sus mejores deseos hacia Rojas para que esté pronto en las canchas. "Le deseo mucha fuerza, yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años, estuve cerca de dejar el fútbol por esa lesión. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó, y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente".