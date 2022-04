Pedro Troglio terminó su corto ciclo como entrenador de San Lorenzo en el que no tuvo demasiadas satisfacciones. Su salida la determinó una caída en Copa Argentina ante Racing Córdoba de la Federal A por la vía de penales.

San Lorenzo se quedó sin entrenador por la renuncia de Pedro Troglio, quien inmediatamente después de caer ante Racing de Córdoba, de la Federal A que es la tercera categoría del país, en los 32° de final de la Copa Argentina por la vía de los penales luego de un amargo empate por 1-1 en el marcador.

Cuando el partido se desarrollaba, el técnico buscó desesperadamente que su equipo levantara y mandó una instrucción bastante llamativa. "Hey, dale, dale. Métanle, carajo, métanle ustedes también", afirmó desde la línea pidiendo que sus futbolistas fueran un poco más agresivos en las disputas por la pelota.

Luego de eso fue, inclusive, más vehemente con sus dirigidos. "Metan patadas, la c... de mi madre. Peguen una patada también, que no amonestan a nadie", siguió gritando con fuerzas desde la línea.

Finalmente, el Ciclón no pudo y terminó cayendo ratificando su muy mal momento tanto deportivo como dirigencial por lo que el técnico renunció tras los penales en los que perdieron. "Hablé con los dirigentes y les manifesté que no voy a seguir. Me pidieron que espere hasta fin del torneo, pero para eso falta un mes y es mucho tiempo".

Troglio siguió profundizando en las razones por las que decidió cortar su ciclo en San Lorenzo. "No logro ver en la cancha lo que necesito ver, es responsabilidad del entrenador. Tenía ganas de estar acá, pero no a cualquier costo. Pensé que se podía cambiar, pero lamentablemente no se ha podido", puntualizó.