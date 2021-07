El emocionante mensaje de Neymar a Messi: "Felicidades hermano HDP"

Una emocionante final se jugó este sábado en Río de Janeiro, donde Argentina hizo historia y se quedó con la victoria ante Brasil, ganando así la Copa América, tras vencer por 1-0 gracias al solitario tanto de Ángel di María.

Uno de los choques más esperados fue el de Lionel Messi con Neymar, ex compañeros de FC Barcelona, quienes terminaron como grandes amigos tras el encuentro disputado en Maracaná.

Al día siguiente del partido, el astro de PSG hizo un largo análisis, centrando su comentario en Lionel Messi, con quien tiene una amistad, la que se notó con el lindo gesto del 10 de la Canarinha tras el compromiso.

Además, el formado en Santos escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram, donde reconoce estar triste por la derrota, pero alaba al zurdo.

Ney con Messi en el Maracaná - Getty

"Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije 'fdp (filho da puta) me ganaste'", partió diciendo Ney.

"Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP", cerró.