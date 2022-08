Conmovedor: niño de ocho años creó su propio álbum del Mundial porque sus padres no tenían el dinero

En Brasil un niño llamado Joao Gabriel, oriundo de Goiana, conmovió a medio mundo al diseñar su propio álbum del Mundial de Qatar 2022.

Su padre, Joao Teixeira, vendedor del marcado, no puede permitirse comprar el álbum oficial, pero el pequeño de 8 años no se quedó de brazos cruzados.

"Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que lo quería. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado", contó su padre.

"No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces", añadió.

Joao Teixeira dice que el álbum y los stickers para completarlo cuestan la mitad del sueldo mensual de la familia, por lo que para él es imposible comprárselo.

El niño no sólo dibujó a las máximas figuras del fútbol mundial en un cuaderno, incluido Neymar y Messi, sino también añadió a los árbitros y las banderas de los países clasificados.

Un día después, al conocer la historia, Janara Sackl, esposa del arquero del Corinthians, Cassio Ramos, prometió que le regalaría el álbum oficial al niño Joao Gabriel.

“No teníamos idea de lo que pasaría. Incluso la esposa de Cassio me envió un mensaje queriendo hablar con él. Es muy emocionante”, dijo el padre.

Pero no fue la única, pues Teixeira reconoce que más de 50 personas se comunicaron con él para enviarle un álbum de regalo al chiquillo.

Joao Gabriel también habló con el medio Globoesporte: "Creo que recibiré más de 200 láminas. La de Neymar es mi sueño y la de Messi también".

En Chile el álbum cuesta tres mil pesos y cada sobre de cinco láminas tiene un precio de 750 pesos. Completarlo implica un costo estimado de más de 100 mil pesos.