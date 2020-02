Con Guillermo Maripán de titular, AS Monaco sufre para ganar sobre la hora en Francia

Amiens SC y AS Monaco protagonizaron un nuevo duelo de la Ligue 1 en Francia. El conjunto local necesitaba ganar para salir de zona de descenso, mientras que el club de Guillermo Maripán buscaba la ilusión de acercarse a puestos de copas internacionales.

Un primer tiempo que comenzó con todo para el Amiens, ya que gracias a Sehrou Guirassy se abrió el marcador tras una desatención en el área defensiva de la visita.

Desde ese momento las acciones se igualaron, no obstante el AS Monaco intentó llegar al arco rival. Finalmente el tanto del empate llegó sobre la hora gracias a Wissam Ben Yeder, pero como eso no era todo, a los 94 minutos, Islam Slimani puso el 1-2 de la visita.

Guillermo Maripán jugó todo el partido y no desentonó en la defensa francesa. El próximo duelo del AS Monaco es el próximo 14 de febrero a las 16:45 ante el Montpellier.

VICTOIRE TRES IMPORTANTE dans les derniers instants pour les !!!!!



⚽️ Ben Yedder (85')

⚽️ Slimani (90')



1⃣-1⃣ #ASCASM pic.twitter.com/JjGMilwMxo — AS Monaco ���� (@AS_Monaco) February 8, 2020