Se sigue jugando la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, por lo que durante esta jornada de miércoles se definirán a las selecciones eliminadas del Grupo F de la Copa del Mundo, y también a los países que se clasifican a la próxima ronda del torneo en encuentros que se juegan al mismo tiempo.

La selección de Croacia llega con la primera opción de clasificar, pero al frente tendrá a un rival complicadísimo como Bélgica que se juega su última chance de pasar de ronda. Mientras que en el otro partido Marruecos intentará sellar su paso a los octavos enfrentando a Canadá que ya está eliminado.

Revisa cómo va en vivo la tabla de posiciones del Grupo F del Mundial

¿Cuáles son los cruces de octavos de final del Mundial?

El país que salga primero del Grupo F enfrentará al segundo lugar del Grupo E que saldrá entre España, Alemania, Costa Rica y Japón, mientras que el segundo del Grupo F enfrentará al primero del E.

Hasta ahora se conocen cuatro cruces de octavos de final y durante esta jornada se irán definiendo nuevos partidos:

Duelo 1: Países Bajos vs Estados Unidos

Países Bajos vs Estados Unidos Duelo 2: Argentina vs Australia

Argentina vs Australia Duelo 3: 1°E vs 2°F

Duelo 4: 1°G vs 2°H

1°G vs 2°H Duelo 5: Inglaterra vs Senegal

Inglaterra vs Senegal Duelo 6: Francia vs Polonia

Francia vs Polonia Duelo 7: 1°F vs 2°E

Duelo 8: 1°H vs 2°G

Tras ello, en los cuartos de final se enfrentarán el ganador del duelo 1 vs 2, duelo 3 vs 4, duelo 5 vs 6 y duelo 7 vs 8. De ahí saldrán los cuatro semifinalistas para luego definir a los dos países que irán a la final.

¿Cuáles son los próximos partidos que quedan por jugarse de la fecha 3 del Mundial?

Jueves 1 de diciembre

Grupo E: Japón vs España – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

– 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports. Grupo E: Costa Rica vs Alemania – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

Viernes 2 de diciembre

Grupo H: Corea del Sur vs Portugal – 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

– 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports. Grupo H: Ghana vs Uruguay – 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

– 12:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13. Grupo G: Serbia vs Suiza – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13.

– 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports, CHV y Canal 13. Grupo G: Camerún vs Brasil – 16:00 horas. Transmite DirecTV Sports.

Revisa cómo van todos los grupos del Mundial de Qatar