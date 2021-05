Claudio Bravo hace una autocrítica y explica por qué sufrió tantas lesiones en la temporada con Real Betis

Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini espera por el partido contra Granada de este lunes por la fecha 35 de La Liga de España como local. Los Sevillanos vienen de empatar contra Real Valladolid en una racha de seis igualdades consecutivas, pero se mantienen séptimos en la tabla con el último cupo a Europa League.

Restando cuatro duelos para el final de la competencia, Claudio Bravo hizo un mea culpa y explicó por qué sufrió tantas lesiones en la presente temporada que está por acabar, tras su arribo al Betis desde el Manchester City.

“Me he llevado tirón de orejas porque es parte del conocimiento de cada uno debe tener. Llevaba 8-9 temporadas de dinámica distinta, de jugar domingo y miércoles, y me cambió aquí la dinámica. La semana es más larga, hay más carga en el entrenamiento y me tuve que ir adaptando cuando me tocó lesionarme en un mes dos o tres veces”, dijo Bravo a RTV Betis.

Agregó que “esto nunca me había pasado en mi carrera. Es por la exigencia de cada uno. Me tocó en dos oportunidades, jugábamos visita y mi idea era ir a entrenar con normalidad al día siguiente con los compañeros, como en toda mi vida, pero lo tuve que hacer diferente. Ahora me lo tomo más tranquilo, y me adapto un poco a la edad. Me encantaría tener 25 años y no los tengo”.

Con materia aprendida y la humildad para aceptar nuevas realidades pese a la experiencia, ahora Bravo se enfoca en terminar de la mejor forma el curso 2020-21 y llevar de mejor forma el camino la temporada 2021-22.

“Esperemos que la que viene sea mejor que la temporada de ahora. Mi idea es trabajar, disfrutar poco y seguir trabajando. Yo quiero terminar mi carrera bien, de la mejor manera posible”, sostuvo.

Sentenció que “si no hubiese tenido la oportunidad de dos años de contrato en un club mi carrera se acababa en el Manchester City. Lo acababa y tranquilo, pero mover a mi familia para una temporada, imagínese ahora pagando las cosas para irme. Es complejo. Quiero volver a mis raíces cuando termine mi carrera de buena manera”.