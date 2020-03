Cinco imperdibles series de fútbol en Netflix para ver en casa

Netflix es uno de los mejores inventos de la última década, qué duda cabe, aunque al señor Blockbuster no le haga mucha gracia la irrupción de este gigante del cine online.

Pero aparte de películas de Hollywood y una variada oferta de series de todo tipo, Netflix también entrega varios trabajos sobre fútbol que vale la pena ver.

Redgol te recomienda estas cinco series ideales para disfrutar en casa:

Apache

Apache (La vida de Carlos Tévez)

El uruguayo Israel Adrián Caetano, el mismo que nos deleitó con El Marginal 1 (2016), Prófugos (2010), Tumberos (2002) y la reciente Puerta 7, dirige este melodrama sobre la vida de Carlitos Tévez.

La historia se centra en la dura infancia que tuvo el jugador en el barrio marginal Fuerte Apache, donde esquivando balas, delincuencia y narcotráfico supo privilegiar su talento deportivo por sobre las tentaciones de su entorno y la cruda problemática familiar.

La trama te atrapará de tal manera, que su relación con el fútbol pasa a segundo plano en relación a las diversas situaciones que debe experimentar el protagonista.

En el elenco destaca al prestigioso actor chileno Patricio Contreras (La Frontera, Sexo con Amor, Dry Martina, entre otros) que encarna al abuelo de Carlitos.

Los Supercampeones

Creada en 1981 por el japonés Yōichi Takahashi, esta serie de manga es todo un clásico para los amantes del fútbol y hablar de Los Supercampeones entre los futboleros de 40 o más años, es hablar de El Padrino para los cinéfilos.

¿Exagero? No, porque esta serie tiene admiradores y seguidores en todo el orbe y su historia ha sido venerada por millones.

La historia se centra en un grupo de futbolistas japoneses desde sus primeros pasos en el fútbol hasta que llegan a la selección de su país y juegan la Copa del Mundo.

Oliver Atom, Benji Price, Tom Misaki, Steve Hyuga, Richard Tex Tex, Andy Johnson, Roberto Zedinho y Juan Díaz se transformaron en personajes de culto y referentes de toda una época, teniendo tanta fama como los jugadores de la época de carne y hueso.

Maradona en Sinaloa

Diego Maradona fue campeón del mundo con Argentina en 1986 en México. Pasaron 32 años y el argentino volvió a tierras aztecas para dirigir al Dorados de Sinaloa, equipo de segunda división.

Más que una serie, es un documental donde se da testimonio de la estadía del 10 en Sinaloa, su relación con sus jugadores, dirigentes y con los habitantes de una ciudad que se remeció con la presencia del argentino.

Pese a que llegó a un cuadro abrumado por las derrotas, Maradona logró resultados y peleó el paso a la división de honor. Todo está está captado por el lente de Angus MacQueen que en apenas 30 minutos logra resumir la vida del Barrilete Cósmico en México.

Del Sunderland hasta la muerte

En un fútbol actual donde todo es secreto y donde los protagonistas se tapan la boca para que nadie sepa lo que hablan sorbre el campo de juego, Sunderland Til I Die te muestra todo sin censura alguna, con micrófonos encendidos por todos lados.

Se muestra descarnademente como un club tradicional de Inglaterra se va en caída libre desde la Premier League hasta la tercera división británica.

La serie muestra la fidelidad y el amor profundo de los hinchas de los Gatos Negros y su rechazo a las transformaciones de un club que pasaba a manos privadas.

Gold Stars: The Story of the FIFA World Cup Tournaments

Esta serie recorre la historia de los mundiales con diferentes relatos y donde se muestra a los grandes jugadores de las diferentes épocas.

Destacan Pelé, Diego Maradona, Gert Müller, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, entre muchos más.

Es un buen resumen donde se muestran imágenes oficiales de todas y cada una de las Copas del Mundo realizadas hasta Brasil 2014.