La arquera chilena sabrá este lunes 17 de enero si ganó o no el premio entregado por la FIFA y en la previa de la ceremonia compartió en redes un video con una tremenda atajada, donde muchos hinchas exigieron que de una vez por todas le den el merecido premio.

¿Es The Best? La FIFA recuerda el increíble tapadón de Christiane Endler ante Estados Unidos y todos piden el premio para la chilena

Una intensa espera llegará a su fin este lunes 17 de enero cuando se lleve a cabo la ceremonia de los premios The Best que son entregados por la FIFA, donde en la categoría de mejor arquera del fútbol femenino aparece por tercera vez consecutiva la chilena Christiane Endler.

La portera y capitana de la selección chilena femenina ha estado nominada en las dos ediciones anteriores, pero no ha logrado quedarse con el ansiado trofeo, por lo que espera que sus buenas presentaciones en cancha tanto con La Roja como con el Olympique de Lyon le den la posibilidad de llevárselo para su casa en esta pasada.

Y en la previa del glamouroso evento la cuidatubos de 30 años compartió en sus redes sociales un posteo de Instagram del ente rector del fútbol femenino mundial donde recordaron un verdadero tapadón de Tiane defendiendo la camiseta del Equipo de Todos ante Estados Unidos en el Mundial de Francia 2019.

Instancia donde la ex Paris Saint-Germain sacó a relucir todo su talento y voló de manera extraordinaria para detener una volea impecable de la delantera Christen Press, lo que le significó varios elogios tanto de hinchas nacionales como extranjeros, que pedían premio.

La publicación se llenó rápidamente de me gusta, donde más de 30 mil usuarios dieron like a la espectacular tapada de la ex Colo Colo y también aprovecharon la casilla de comentarios para dejarle en claro a la FIFA que quieren que la tercera sea la vencida para ella y por fin se lleve el premio.

"Dénle el premio The Best ya!! Ha sido consistentemente la mejor portera del mundo durante 3 años seguidos... Increíble que aún no tenga el trofeo", se quejó una fanática. Y tanto chilenos como extranjeros dejaron sus opiniones, donde la gran mayoría indicaba que querían ver a Endler levantar el premio.

Así las cosas, los hinchas del fútbol ya dejaron más que clara su postura sobre la entrega del premio a mejor arquera, donde ven a Christiane Endler como la que más se merece quedarse con el galardón, y ahora solo resta esperar a ver si en la FIFA piensan igual y la tercera termina siendo la vencida para Tiane.