Christián Bravo y enfrentar a Colo Colo: "Es lindo, siempre fue una motivación extra enfrentar al archirrival"

Christián Bravo luego de su gran temporada en Montevideo Wanderers pasó a Peñarol, uno de los dos clubes más grandes de Uruguay.

La suerte quiso que el cuadro oriental enfrente a Colo Colo en la Copa Libertadores, y el Plancha se refirió al encuentro que está pactado para el 15 de septiembre.

“Obviamente que es lindo jugar contra Colo Colo. Siempre fue una motivación extra, porque vestía la camiseta cruzada y eso me motivaba a ganarle a un archirrival directo. Por mí, quiero ir a jugar, aunque no sea con gente, pero la motivación de ir al Monumental me permite tomarlo con toda seriedad”, aseguró el delantero en Pelota Parada de CDF.

Christián Bravo en Peñarol (Tenfield)

Peñarol jugó ayer un amistoso con Cerro Largo empatando cero a cero, lo que demuestra que el cuadro oriental está adelantado en relación al cuadro albo.

“Nos estamos preparando para ese partido y llevamos un mes y medio entrenando con normalidad, aunque tomando las precauciones necesarias. A los jugadores no nos han dicho nada al respecto de las normativas si viajamos por Libertadores”, afirmó.

Respecto a los rumores que dicen que Peñarol no quiere viajar a Chile a jugar el encuentro, Bravo apunta que quiere jugar.

“Quiero ir a jugar esta Copa, que para el futbolista es importante, más aquí en Peñarol, que se toma mucha importancia. Estamos con la disposición máxima para viajar e iremos con todo para jugar este partido”, cerró.