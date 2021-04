"Este Werner, ¿Cómo se llama?", insólito ataque de esposa de Thiago Silva al delantero del Chelsea

Este martes el Chelsea sacó un buen resultado como visita frente al Real Madrid en la ida de la Champions League, pero pudo haberse llevado más que un empate.

En el primer tiempo Timo Werner quedó solo frente a Courtois, pero el belga le detuvo un débil tiro al alemán, quien sigue lamentándose.

Los juicios fueron despiadados para el seleccionado germano, destacando el de Marco Van Basten quien lo apuntó directamente: "Ese Werner juega muy mal".

Glen Hoddle, ex futbolista inglés, también tuvo palabras para el delantero: "Es indeciso, no quiso pegarle con todo. Ha tratado de definir tímidamente y le ha dado a Courtois la oportunidad de pararla. Esa acción resume su temporada: ¿Por qué no mete el pie con más veneno?".

Pero la crítica que más llamó la atención fue la de la esposa de Thiago Silva, Isabela. A través de su Instagram señaló: "Esto es el karma, chicos. Cada equipo al que voy hay un delantero que sigue fallando goles... Este Werner, ¿cómo se llama?". Palabras que no dejan de sorprender, pues se trata de la pareja de un compañero de equipo de Werner.

Después del partido, el DT del Chelsea, Thomas Tuchel tammbién se refirió al momento de Werner: "Falló una gran ocasión contra el West Ham y perdonó otra aquí, pero tampoco ayuda llorar por ello o arrepentirse todo el tiempo. Hay millones de personas que tienen cosas más difíciles de afrontar que las oportunidades que se perdonan".