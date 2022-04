Klopp: "Luis Díaz me habló 10 minutos sobre el Benfica, pero no le entendí nada"

Este martes a las 15:00 horas de Chile el Liverpool visita al Benfica en el Estadio Da Luz de Lisboa por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

En la previa el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, mientras buscaba pistas sobre su rival, le preguntó al colombiano Luis Díaz sobre alguna información.

El delantero cafetero viene de jugar en el Porto, clásico rival del Benfica, pero al parecer no le fue de mucha ayuda al entrenador alemán.

“Él intento hablarme de Benfica por 10 minutos pero no le entendí ni una sola palabra”, dijo Klopp en conferencia de prensa.

Luego, señaló: “Con Luis, por razones obvias, hay un problema de idioma. Yo no hablo español, él no habla inglés. Él está aprendiendo y yo no, así que tendremos esperar hasta que su inglés mejore”.

“Hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que habla constantemente con él. Pero obviamente es bastante natural como él se expresa en la cancha. Por eso juega como juega”, añadió.

En otro ámbito, Klopp se refirió a sus exitosos años en Liverpool y a la posibilidad de ganar otro título en esta temporada.

"No valoro mi tiempo aquí en función de los títulos que hemos conseguido", aseguró.

"Me importa más el estilo de juego, cómo hemos desarrollado el equipo y el estado en el que está el club. Estamos en un club saneado en una buena situación", aseveró.