Este miércoles a las 17:00 horas de Chile el Atlético de Madrid recibe al Manchester United en el Wanda Metropolitano por la ida de los octavos de final de la Champions League.

En la ocasión el arquero de los diablos rojos, David De Gea, enfrentará por primera vez a su equipo, que dejó en 2011 para recalar en la Premier League.

En la previa del partido, el jugador de 31 años dice que después de más de diez años en Manchester se siente un mancuniano más, aunque por supuesto aún le tiene mucho cariño a su ciudad natal.

"Me gusta el hecho de haber nacido en Madrid, pero al fin y al cabo, es tan sólo una ciudad. Ahora me siento como si fuera de Manchester, me siento como cualquier otra persona de esta ciudad inglesa. Cualquier lugar donde te quieren y te acogen es tu casa. Llevo muchos años aquí y, obviamente, en la vida, en el mundo del fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero sinceramente no me veo lejos del Manchester United", dice De Gea al sitio oficial de la UEFA.

Sobre el partido, comentó: "Vuelvo a casa para esta eliminatoria, vuelvo al club que me dio la oportunidad de ser quien soy hoy, pero en el fondo es un partido más. Todo el mundo quiere jugar bien, queremos ganar, es un partido de la UEFA Champions League. Evidentemente, le deseo lo mejor al Atlético de Madrid, pero no sé si el hecho de jugar contra ellos es un buen o mal presagio. Todo el mundo juega para ganar, especialmente yo".

Luego, recordó cuando irrumpió en el Atlético de Madrid con apenas 19 años: "En ese momento, yo era el tercer portero del equipo por detrás de Sergio Asenjo y Roberto. Siempre he creído en mí mismo, entrenaba mucho y trataba de demostrarlo: "Estoy aquí, puedo ser joven pero soy lo suficientemente bueno". Intenté hacerlo lo mejor posible, y luego, por suerte para mí pero por desgracia para Roberto, se lesionó y tuve la oportunidad de demostrar que tenía el nivel exigido".

"Cuando llegó Quique Sánchez Flores, el equipo cambió. Ganamos un partido tras otro, y hubo un momento en el que tanto Asenjo como yo estábamos disponibles, pero el entrenador me eligió a mí. Desde entonces, jugué casi todos los partidos. Llegamos a la final de la Europa League y la ganamos. También llegamos a la final de la Copa del Rey, donde perdimos, pero al menos llegamos a la final. Por último, ganamos la Supercopa de la UEFA contra el Inter, un gran equipo", rememoró.

Finalmente, valoró su juego con los pies: "Lo que tiene que hacer un portero es impedir que entren los goles; eso es lo más importante. Y luego, si tienes el talento o la calidad de poder jugar con los pies y tener buena visión de juego, eso es fenomenal. Yo me siento muy cómodo jugando con los pies, saliendo desde atrás, siguiendo las indicaciones de mi equipo, pero depende del entrenador y del estilo de juego".

Los octavos de final de la UEFA Champions League los puedes seguir por Redgol. Este martes a las 17:00 horas el Chelsea recibe al Lille y el Villarreal hace lo propio con la Juventus.