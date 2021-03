Carlitos Tévez enojado con el peruano Carlos Zambrano: "Hay que terminar con 11, no podes perder la cabeza así"

Boca Juniors y River Plate terminaron empatando 1-1 con Paulo Díaz titular en el equipo millonario todo el partido, en un superclásico intenso, con ocasiones en ambos pórticos y, por su puesto, expulsiones.

El primero en ver la tarjeta roja, fue el polémico defensor peruano, Carlos Zambrano, que se ganó dos amarillas y, tuvo que abandonar la cancha en el segundo tiempo del encuentro.

Uno que no lo perdonó, fue Carlitos Tévez, que aseguró que su compañero no podía perder la cabeza en una instancia así.

"Hay que terminar con 11, no podes perder la cabeza así. Lo repetimos, lo decimos pero esto puede pasar y son momentos", aseguró apuntando al peruano.

Además, Tévez terminó muy enojado por el resultado, que en su concepto, debió ser un triunfo para Boca Juniors.

"Me voy caliente, una calentura grande. Teníamos el partido controlado y en nuestro mejor momento nos empatan. Lo teníamos que liquidar antes. Jugamos bien los dos tiempos. Ellos tuvieron la pelota al principio y después dominamos. No lo liquidamos y después River no perdonó", aseguró.

Para el final, el Apache, afirmó que el empate no era un buen resultado para Boca, pese a que River lo pudo ganar al final.

"Para nosotros es un mal resultado porque creo que lo teníamos para ganar y no lo hicimos. No lo liquidamos y lo pagamos y nos vamos calientes. Creo que son todas equivocaciones nuestras. Por no tener la cabeza fría en los dos clásicos, cometemos errores. Lo empataron cuando no tenían mérito", cerró.