Ángelo Henríquez fue anunciado como nuevo refuerzo del Fortaleza el 7 de julio, pero aún no ha logrado debutar en el equipo.

Tras el atraso de sus papepeles, el ex Universidad de Chile fue convocado para un partido de la Copa do Brasil y para el duelo frente a Palmeiras por el Brasileirao, pero en ambas ocasiones se quedó en la banca.

Después de un mes con el equipo, fue entrevistado por Globoesporte y señaló que tiene fe en sus condiciones y que el fútbol brasileño lo hará evolucionar como jugador.

"Me gustó mucho el grupo. Los jugadores son alegres, profesionales, todo el cuerpo técnico también está ansioso por trabajar. Me gustó mucho el estilo, el entrenamiento y el juego del equipo. Creo que puedo encajar bien en este estilo. Soy un jugador movedizo, me sacrifico en los entrenamientos y en los partidos. Puedo encajar bien en el equipo", indicó el ex Manchester United.

Ángelo Henríquez en los entrenamientos del Fortaleza

"Creo que en el fútbol brasileño, los jugadores tienen mucha calidad técnica. El juego es muy rápido, intenso, con deportistas fuertes. Será un lugar importante en mi carrera, donde conoceré otro estilo diferente de jugar al fútbol", añadió.

"Es normal cuando un jugador cambia de país, de liga, es normal que le cueste encajar en los primeros días. No será fácil, pero puedo. Creo en mí, en mis condiciones", finalizó.

Este domingo Ángelo Henríquez se podría estrenar frente al Santos por la fecha 16 del Brasileirao.