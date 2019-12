Brasil como factor común: así quedó el panorama de los chilenos en la Libertadores y la Sudamericana

Esta tarde se realizaron los sorteos de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, donde los chilenos ya conocen sus rivales con distinta suerte.

En el caso de la Sudamericana, Unión La Calera tiene el camino más complicado al enfrentarse a otro brasilero, Fluminense. Cabe recordar que el año pasado sacó a Chapecoense y cayó con Atlético Mineiro.

Por la Libertadores, en tanto, Universidad Católica está en una zona brava ante Gremio, América de Cali y el G4, que saldrá entre Deportes Tolima, Macará, Internacional o el Chile 4.

A propósito de ese cupo que disputarán Universidad de Chile y Unión Española, el cruce será bravo: ante el Inter de Eduado Coudet. Palestino, por su parte, se verá las caras Cerro Largo de Uruguay.

Éste es el resumen de ambas copas:

COPA LIBERTADORES

Fase 1:

Bolivia 4 vs Guaraní (E1)

Carabobo vs Universitario (E2)

Progreso vs Barcelona (E3)

Fase 2:

E2 vs Cerro Porteño (C1)

Cerro Largo vs Palestino (C2)

Independiente de Medellín vs Deportivo Táchira (C3)

Macará vs Deportes Tolima (C4)

Chile 4 vs Internacional (C5)

Bolivia 3 vs Atlético Tucumán (C6)

E1 vs Corinthians (C7)

E3 vs Sporting Cristal (C8)

Fase 3:

C1/C8 vs C1/C8 (G1)

C2/C7 vs C2/C7 (G2)

C3/C6 vs C3/C6 (G3)

C4/C5 vs C4/C5 (G4)

Grupo A:

Flamengo

Independiente del Valle

Junior

G1

Grupo B:

Palmeiras

Bolívar

Tigre

G2

Grupo C:

Peñarol

Colo Colo

Athletico Paranaense

Bolivia 2

Grupo D:

River Plate

Sao Paulo

Liga de Quito

Binacional

Grupo E:

Gremio

Universidad Católica

América de Cali

G4

Grupo F:

Nacional

Racing Club

Alianza Lima

Estudiantes de Mérida

Grupo G:

Olimpia

Santos

Delfín

Defensa y Justicia

Grupo H:

Boca Juniors

Libertad

Caracas

G3

COPA SUDAMERICANA

Por el lado de la Copa Sudamericana, Coquimbo Unido enfrentará a Aragua, Unión La Calera se verá las caras con Fluminense, Huachipato con Deportivo Pasto y Audax Italiano con Real Garcilaso.

De esta manera se jugará la primera fase de la Copa Sudamericana (el primero será local en la ida y el segundo cierra la llave en su casa):

Coquimbo Unido vs Aragua

Vasco da Gama vs Bolivia 4

Bolivia 2 vs Emelec

Zamora vs Plaza Colonia

Bolivia 1 vs Melgar

Atlético Grau vs River Plate (U)

Unión de Santa Fe vs Atlético Mineiro

Bahía vs Nacional (P)

Fénix vs El Nacional

Atlético Nacional vs Huracán

Sol de América vs Goiás

Mineros de Guayana vs Sportivo Luqueño

Vélez Sárfield vs Aucas

Millonarios vs Bolivia 3

Lanús vs Universidad Católica (E)

Deportivo Cali vs River Plate

Argentinos Juniors vs Sport Huancayo

Fluminense vs Unión La Calera

Huachipato vs Deportivo Pasto

Real Garcilaso vs Audax Italiano

Independiente vs Fortaleza

Llaneros vs Liverpool (U)