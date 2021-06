Neymar rompe en llanto tras ser figura ante Perú en Copa América: "Pasé por muchas cosas en estos dos años"

Brasil sigue firme en su lucha por el título de la Copa América y este jueves no tuvo problemas para imponerse con goleada ante Perú. La canarinha venció por 4-0 a los incaicos en una noche inspirada de Neymar.

El astro del PSG fue la gran figura de la noche, anotando uno de los goles y demostrando por qué es considerado uno de los mejores del mundo. Pero tras el encuentro, el 10 conversó con la transmisión oficial y sorprendió a todos al romper en llanto.

Y es que luego de haberse perdido la edición 2019 por lesión, enfrentar una denuncia por abuso en su contra y no haber podido levantar el título con el París Saint-Germain esta temporada, Neymar se ilusiona con una alegría al estar a solo nueve goles del récord goleador de Pelé con Brasil.

Neymar brilló ante Brasil y se emocionó hasta las lágrimas. Foto: Getty Images

Al ser consultado por la marca de O Rei, el 10 señaló que "es obvio que para mí es un gran honor formar parte de la historia de la selección brasileña. Para ser sincero, mi sueño siempre fue jugar en la selección nacional, llevar esta camiseta. Nunca imaginé llegar a esos números".

Ahí Neymar soltó las lágrimas. "Para mí es incluso emocionante porque pasé por muchas cosas en estos dos años, que son muy difíciles, complicados y esos números no son nada. La felicidad que tengo de jugar para Brasil, de representar a mi país, a mi familia".

Pero no solo eso, sino que también reconoció lo difícil que ha sido la pandemia en Brasil. "Vivimos en un momento muy inusual en todo el mundo, no sólo aquí, y ser un espejo para alguien es una gran alegría. Espero que les guste a todos los que les gusta el fútbol".

La canarinha tenía en duda su participación en el torneo antes el avance de la pandemia, pero finalmente decidieron jugar. "Llegamos aquí sin saber mucho de lo que estaba pasando. No sabíamos si iba a haber Copa América. Desde el principio respetamos mucho nuestras jerarquías. Nunca vamos a decirle que no a la camiseta de la selección brasileña, hace un instante me conmovió decir lo que representa el equipo".

"Nunca le diré que no a mi país. No estar de acuerdo o tener una opinión diferente a los demás creo que es con respeto por el otro. Teníamos nuestra opinión y la expresamos. Pero estamos aquí, defendiendo a la selección. Fue muy complicado, difícil, pero la alegría de estar en el campo para la selección nacional siempre existirá. Tanto yo como nuestro grupo. Estamos felices", sentenció.